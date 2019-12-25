Роспотребнадзор проверяет детсад в Красносельском районе на туберкулёз

После заражения одного из сотрудников.

Специалисты регионального Роспотребнадзора проверяют детский сад №38 Красносельского района Петербурга из-за больного туберкулезом работника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 23 июля.

В ходе расследования выявлены нарушения санитарного законодательства в части прохождения периодических медицинских осмотров сотрудниками детского учреждения. пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Сотрудники совместно со специалистами СПб ГБУЗ "Санкт-Петербургская дезинфекционная станция" уже продезинфицировали все помещения учреждения, расположенного на Петергофском шоссе, дом 21.

В настоящее время все дети и сотрудники детсада проходят медицинское обследование. Сотрудникам же в ближайшее время необходимо сделать флюорографию. Сам детский сад временно закрыт.

Ранее мы писали, что в детском саду на проспекте Славы произошла вспышка сальмонеллеза.

Фото: Piter.tv