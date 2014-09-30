В новом учебном году школьники Петербурга смогут учиться в смешанном формате

Учиться очно или дистанционно – решать родителям.

В новом учебном году школьники смогут учиться в смешанном формате. Об этом на пресс-конференции в "Интерфакс" рассказала председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская.

Родители, и школьники вправе сами выбрать, в каком формате им учиться: очно или дистанционно. По словам Путиловской, смешанный формат работы будет действовать на протяжении всего учебного года.

Ранее начальник отдела общего образования Комитета по образованию Анна Грубская рассказала, как будет организована учеба в школах. По её словам, школы уже обеспечены рециркуляторами для обеззараживания воздуха и оборудованием для проведения термометрии. Также в образовательные учреждения докупаются маски и антисептики.

Фото: Piter.tv