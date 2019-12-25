Петербуржцам рассказали, как будет организована учеба в школах

До 1 января 2022 года учеба в школах будет организована в соответствии с коронавирусными ограничениями.

В Петербурге продолжают действовать антиковидные меры. Согласно им, до 1 января 2022 года учеба в школах будет организована так же, как и в прошлом году. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала начальник отдела общего образования Комитета по образованию Анна Грубская.

Школы уже обеспечены рециркуляторами для обеззараживания воздуха и оборудованием для проведения термометрии. Также в образовательные учреждения докупаются маски и антисептики.

Ученики по-прежнему будут находиться только в своих классах, коллективы не будут смешивать, а потоки детей будут разводить.

Две петербургские школы получили статус федеральных инновационных площадок. В образовательных организациях будут разрабатывать и внедрять новые учебные программы, научно-методические основы воспитания, методы управления образованием, в том числе с использованием современных технологий.

Фото: Piter.tv