Две петербургские школы получили статус федеральных инновационных площадок

В школах будут разрабатываться и внедряться новейшие научные разработки в сфере образования.

Две петербургские школы были включены в перечень федеральных инновационных площадок. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по образованию.

Школа №368 Фрунзенского района будет участвовать в проекте "Модель внутришкольной системы непрерывного профессионального развития педагога", а школа №590 Красносельского района — в проекте "Образовательные практики формирования готовности подростка к самоопределению в цифровом мире".

В образовательных организациях будут разрабатывать и внедрять новые учебные программы, научно-методические основы воспитания, методы управления образованием, в том числе с использованием современных технологий. Есть как долгосрочные проекты, рассчитанные на 5 и более лет, так и краткосрочные.

В 2021-м году статус федеральных инновационных площадок получили 19 организаций.

Ранее стало известно о том, сколько придется потратить родителям, чтобы собрать ребенка в школу.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: ВКонтакте / Госстройнадзор Санкт-Петербурга