Названа сумма, которую придется потратить петербуржцам для сбора ребенка в школу в этом году

Основной набор обойдется в 19 765 рублей.

В этом году петербуржцам придется в среднем потратить 19 765 рублей, чтобы собрать ребенка в школу. Такую цену назвали эксперты "Авито".

Основной набор включает в себя школьную и спортивную форму, пенал, рюкзак и ноутбук. Школьная форма для девочек стоит в среднем 789 рублей, для мальчиков – 1000 рублей. Спортивная форма обойдется родителям в 500 и 550 рублей соответственно.

За год рюкзаки подорожали на 17% до 700 рублей, пеналы – на 25% до 500 рублей. Минимальный набор канцелярских принадлежностей обойдется в среднем в 400 рублей.

Одной из самых основных покупок для школьника является ноутбук. По сравнению с прошлым летом его цена в Петербурге увеличилась на 79% до 17 тысяч рублей.

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