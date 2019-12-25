Стоимость доставки овощей по России хотят снизить

Причины повышения стоимости транспортных услуг могут быть разные.

Минпромторг и Минтранс планируют провести совместное совещание для того, чтобы обсудить меры по снижению цен на транспортные услуги по перевозке овощей. Обсудят на совещании и стабилизацию цен на овощи, в том числе на борщевой набор. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Минпромторг предпринимает все меры, чтобы не допустить возможного роста транспортных расходов. Мы работаем с коллегами из ФАС для проверки обоснованности роста услуг перевозчиков, – сказал он.

Евтухов подчеркнул, что причины повышения стоимости транспортных услуг могут быть разные, даже нехватка водителей. По его словам, из-за коронавируса число сотрудников сократилось. К подорожанию может привести и рост стоимости топлива.

По информации издания, за два месяца цены на перевозки с юга в центр страны увеличились примерно на треть.

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