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Минздрав России поддержал проект создания перинатального центра в Калининском районе
Сегодня, 14:12
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Минздрав России поддержал проект создания перинатального центра в Калининском районе

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Он будет работать на базе роддома №17.

В Минздраве РФ одобрили создание в Калининском районе Петербурга перинатального центра. К проекту планируют привлечь федеральные средства. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Накануне прошло совещание с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Ведомство одобрило медико-техническое задание по инвестиционному проекту. Центр хотят построить на улице Вавиловых. По словам пресс-службы, об этом просили жители. 

Центр на базе родильного дома №17 будет рассчитан на 260 коек. Там же будет работать женская консультация, бактериологическая лаборатория и лаборатория молекулярной диагностики, отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики, неонатологический стационар. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что капитальные ремонты начались на 70 из 78 запланированных на текущий год объектов здравоохранения. 

Фото: Piter.TV

Теги: перинатальный центр, родильный дом, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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