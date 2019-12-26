Минздрав России поддержал проект создания перинатального центра в Калининском районе

Он будет работать на базе роддома №17.

В Минздраве РФ одобрили создание в Калининском районе Петербурга перинатального центра. К проекту планируют привлечь федеральные средства. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Накануне прошло совещание с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Ведомство одобрило медико-техническое задание по инвестиционному проекту. Центр хотят построить на улице Вавиловых. По словам пресс-службы, об этом просили жители.

Центр на базе родильного дома №17 будет рассчитан на 260 коек. Там же будет работать женская консультация, бактериологическая лаборатория и лаборатория молекулярной диагностики, отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики, неонатологический стационар.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что капитальные ремонты начались на 70 из 78 запланированных на текущий год объектов здравоохранения.

Фото: Piter.TV