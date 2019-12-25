Капитальные ремонты начались на 70 из 78 запланированных на текущий год объектов здравоохранения

Программа "Модернизация первичного звена Санкт-Петербурга" рассчитана до 2025 го

В среду, 17 августа, в пресс-службе комитета по здравоохранению сообщили, что на 70 из 78 объектах запланированных на 2021 год по программе "Модернизация на 2021-2025 годы" начались ремонстные работы.

Программу обеспечивают за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета города. Так, на капитальные ремонты в этом году выделили 1,26 млрд рублей. Объекты для проведения капитального ремонта выбирались с учетом степени износа зданий и их аварийности.

Так, большая часть объектов, где уже начались работы, находятся в Приморском, Пушкинском, Невском и Кировском районе. Часть из объектов располагаются во Фрунзенском, Василеостровском, Красносельском, Красногвардейском, Московском, Петроградском, Адмиралтейском районах. По одному объекту отремонтируют в Калининском, Выборгском, Колпинском, Петродворцовом и Кронштадтском районах.

Предполагается, что к 2025 году в Петербурге неэффективно используемых площадей медицинских организаций уменьшится с 15% до 3%.

Ранее мы писали, что в Петербурге роддом на Вавиловых снесут и построят новый.

Фото: Piter.tv