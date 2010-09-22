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В Петербурге роддом на Вавиловых снесут и построят новый
Сегодня, 19:01
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В Петербурге роддом на Вавиловых снесут и построят новый

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Беглов рассказал, что изначально задание на Вавиловых планировали реконструировать. Однако позже от этой идеи отказались, потому что её реализация получилась бы слишком дорогостоящей.

В субботу, 14 августа, в ходе рабочего визита в Калининский район губернатора Петербурга стало известно, что роддом на Вавиловых, 12 снесут и построят новый. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Местные жительницы пожаловались главе города, что в районе нет роддома и приходится ездить в другие. Беглов рассказал, что изначально задание на Вавиловых планировали реконструировать. Однако позже от этой идеи отказались, потому что её реализация получилась бы слишком дорогостоящей.

Тогда было принято решение снести здание и построить новое. Беглов заявил, что уже решаются вопросы о застройке.
Мы нашли застройщика, вскоре будет совещание совместно с министерствами здравоохранения и финансов,

- поделился губернатор Петербурга. 

Напомним, что что роддом с 2013 года закрыт администрацией города. Ранее в Смольном планировали провести реконструкцию и создать на базе перинатальный центр. Осуществить цели так и не удалось.

Ранее депутат Госдумы сообщил Александру Беглову о закрытом роддоме на Вавиловых.

Фото: Piter.tv
 

Теги: губернатор, рабочий визит, роддом на вавиловых
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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