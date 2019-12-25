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Петербург подал заявку на поддержку из средств Фонда национального благосостояния
Сегодня, 17:30
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Петербург подал заявку на поддержку из средств Фонда национального благосостояния

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Об этом сообщил глава города.

В понедельник, 26 июля, на совещании по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области с президентом Владимиром Путиным губернатор Александр Беглов сообщил, что направил заявку в Фонд национального благосостояния о выделении средств.

В заявке указана сумма в 130 млрд рублей, которые пойдут на покупку 950 новых вагонов метро. Это станет одним из действий по обновлению подвижного состава, которое Беглов назвал важнейшим направлением развития городского транспорта.

В Смольном отметили, что, в соответствии с поручением президента, правительство страны рассматривает вопрос выделения средств. 

Ранее мы писали, что Петербург намерен развивать экологичные виды транспорта.

Фото: Piter.tv

Теги: александр беглов, петербург, фонд национального благосостояния
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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