Петербург подал заявку на поддержку из средств Фонда национального благосостояния

Об этом сообщил глава города.

В понедельник, 26 июля, на совещании по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области с президентом Владимиром Путиным губернатор Александр Беглов сообщил, что направил заявку в Фонд национального благосостояния о выделении средств.

В заявке указана сумма в 130 млрд рублей, которые пойдут на покупку 950 новых вагонов метро. Это станет одним из действий по обновлению подвижного состава, которое Беглов назвал важнейшим направлением развития городского транспорта.

В Смольном отметили, что, в соответствии с поручением президента, правительство страны рассматривает вопрос выделения средств.

Ранее мы писали, что Петербург намерен развивать экологичные виды транспорта.

Фото: Piter.tv