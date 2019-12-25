Петербург намерен развивать экологичные виды транспорта

Об этом заявил губернатор на совещании с президентом Владимиром Путиным.

В понедельник, 26 июля, губернатор Александр Беглов на совещании по вопросам развития транспортной системы Петербурга и Ленинградской области сообщил, что Петербург будет развивать экологичные виды транспорта.

По словам губернатора, приоритетом развития общественного транспорта стала ориентация на экологически чистое топливо. На эти цели за 6 лет направят почти 200 млрд рублей. Градоначальник отметил, что в 2022 году на линии пустят 2800 новых автобусов отечественного производства на газомоторном топливе.

Коммерческий автобусный транспорт тоже переведут на газ, что станет первым масштабным опытом в стране. Также в Петербурге развивают трамваи и тролейбусы: к 2024 году приобретут 326 новых трамваев и 349 троллейбусов.

Ранее мы писали, что Беглов попросил у Путина финансовой поддержки в реализации транспортных проектов.

Фото: Piter.tv