Губернатор Петербурга обсудил с руководством ВТБ развитие нового терминала Пулково

Ранее Смольный и банк ВТБ подписали соглашение о строительстве второй очереди аэропорта Пулково за 40 млрд рублей.

Во вторник, 17 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с руководством банка ВТБ развитие нового терминала аэропорта Пулково и его транспортную доступность. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В этом году на петербургском международном экономическом форуме Беглов и президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин подписали соглашение о строительстве второй очереди аэропорта Пулково за 40 млрд рублей. Партнеры приступили к обсуждению транспортной доступности аэропорта. В настоящее время обсуждается проект запуска скоростной электрички от Балтийского вокзала до аэропорта Пулково.

К 2025 году в аэропорту появится новый терминал для обслуживания пассажиров, который увеличит пропускную способность "Пулково" до 40 миллионов человек в год. Площадь перед терминалом А перестроят: сделают пешеходную зону, построят ангары для самолетов и офисно-деловых центров. Новый терминал решили построить из-за сильной загруженности аэрогавани. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, благодаря реализации данного проекта, Пулково станет одним из крупнейших аэропортов в Европе.

Фото: Piter.tv