Беглов и Костин подписали соглашение о строительстве второй очереди аэропорта Пулково

В Пулково появится новый терминал, стоимость создания которого оценивается в 40 млрд. рублей. Кроме того, власти города намерены улучшить транспортную доступность аэропорта.

В четверг, 3 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов и президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин подписали соглашение о строительстве второй очереди аэропорта Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил, что аэропорт находится на четвертом месте по объему пассажиропотока в стране. Таких высот удалось достичь благодаря 10-летнему сотрудничеству с банком ВТБ. Отмечается, что Пулково развивается исключительно в рамках государственно-партнерских отношений.

Согласно соглашению, в Петербурге начинается строительство второй очереди аэропорта. В Пулково появится новый терминал, стоимость создания которого оценивается в 40 млрд. рублей. Кроме того, власти города намерены улучшить транспортную доступность аэропорта.

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Фото: gov.spb.ru