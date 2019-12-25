На ПМЭФ подписали соглашение о финансировании строительства Витебской развязки

Инвесторы готовы выделить 10 млрд рублей.

На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о финансировании строительства Витебской развязки ЗСД. Об этом сообщила пресс-служба банка "ВТБ".

Документ определяет основные условия привлечения 10 млрд рублей. Новая развязка ЗСД будет соединена с Витебским проспектом и станет началом Широтной магистрали скоростного движения.

Соглашение подписали губернатор Петербурга, председатель правления банка "ВТБ", заместить председателя правления Газпромбанка и председатель правления Евразийского банка развития.

Протяженность развязки составит 2,6 км. Общая стоимость составит 27 млрд рублей. Развязку строит генеральный подрядчик "ПУСК-Лимак-Север" и строительная компания "Лимак" и ООО "ПУСК".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Катар станет соинвестором ЗСД в Петербурге.

Фото: Piter.TV