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На ПМЭФ подписали соглашение о финансировании строительства Витебской развязки
Сегодня, 15:57
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На ПМЭФ подписали соглашение о финансировании строительства Витебской развязки

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Инвесторы готовы выделить 10 млрд рублей.

На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о финансировании строительства Витебской развязки ЗСД. Об этом сообщила пресс-служба банка "ВТБ".

Документ определяет основные условия привлечения 10 млрд рублей. Новая развязка ЗСД будет соединена с Витебским проспектом и станет началом Широтной магистрали скоростного движения. 

Соглашение подписали губернатор Петербурга, председатель правления банка "ВТБ", заместить председателя правления Газпромбанка и председатель правления Евразийского банка развития. 

Протяженность развязки составит 2,6 км. Общая стоимость составит 27 млрд рублей. Развязку строит генеральный подрядчик "ПУСК-Лимак-Север" и строительная компания "Лимак" и ООО "ПУСК". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Катар станет соинвестором ЗСД в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: витебская развязка, зсд, инвесторы, пмэф-2021
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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