Беглов: "Новый терминал Пулково сделает аэропорт одним из крупнейших в Европе"

Также, планируется создать проект по запуску скоростной электрички от Балтийского вокзала до Пулково.

Финансирование строительства второго терминала аэропорта Пулково превышает 40 млрд рублей. Об этом на совещании по вопросам развития транспортной системы Петербурга и Ленобласти заявил президенту России Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов.

По словам Беглова, благодаря реализации данного проекта, Пулково к 2025 году станет одним из крупнейших аэропортов в Европе (до 30 млн пассажиров ежегодно).

Также, планируется создать проект по запуску скоростной электрички от Балтийского вокзала до Пулково. По словам губернатора Петербурга, начать реализацию проекта готовы уже в этом году, чтобы в 2024 году пустить электрички.

Необходима финансовая поддержка федерального центра. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Также стало известно, что Петербург намерен развивать экологичные виды транспорта.

Фото: Piter.tv