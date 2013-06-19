Беглов: "Новый терминал Пулково сделает аэропорт одним из крупнейших в Европе"

Финансирование строительства второго терминала аэропорта Пулково превышает 40 млрд рублей. Об этом на совещании по вопросам развития транспортной системы Петербурга и Ленобласти заявил президенту России Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов.
По словам Беглова, благодаря реализации данного проекта, Пулково к 2025 году станет одним из крупнейших аэропортов в Европе (до 30 млн пассажиров ежегодно).
Также, планируется создать проект по запуску скоростной электрички от Балтийского вокзала до Пулково. По словам губернатора Петербурга, начать реализацию проекта готовы уже в этом году, чтобы в 2024 году пустить электрички.
Необходима финансовая поддержка федерального центра.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Также стало известно, что Петербург намерен развивать экологичные виды транспорта.
Фото: Piter.tv
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