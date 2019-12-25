К 2025 году в Пулково появится новый пассажирский терминал

Новый терминал увеличит пропускную способность воздушной гавани до 40 миллионов человек в год.

В скором времени петербургский аэропорт "Пулково" ждет серьезная модернизация. Об этом сообщил "Смольный" в пятницу, 25 июня.

Так, в аэропорту появится новый терминал для обслуживания пассажиров, который увеличит пропускную способность "Пулково" до 40 миллионов человек в год.

Площадь перед терминалом А перестроят: сделают пешеходную зону, построят ангары для самолетов и офисно-деловых центров. Новый терминал решили построить из-за сильной загруженности аэрогавани.

Соответствующие соглашения о модернизации были подписаны во время ПМЭФ-2021. Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков в свою очередь отметил, что "Пулково" нуждается в перестройке дорожно-транспортной сети.

Ранее мы писали, что Пулково и "Белоостров" хотят соединить при помощи железнодорожного сообщения.

Фото: Piter.tv