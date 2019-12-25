Что произошло в Петербурге 9 августа: главные новости дня

Что произошло в Петербурге в понедельник, 9 августа? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.
Полиция задержала банду телефонных мошенников-"банкиров".
Злоумышленники успели обогатиться на 7 миллионов рублей, похищенных с чужих банковских карт. Всем пострадавшим, которых насчитали около 50, мошенники представлялись сотрудниками служб безопасности банков. Участниками банды оказались 21-летняя девушка-организатор, 20-летний и 27-летний мужчины. Всех задержанных поместили под подписку о невыезде.
В Петербурге запустили общественный транспорт на воде.
Маршрут по воде стал кольцевым, проехать на речном трамвайчике можно от Петропавловской крепости до Адмиралтейства в период с 11.00 до 19.00. Вся дорога занимает полтора часа, стоимость всего маршрута составляет 700 рублей, но на теплоходе можно проехать и одну остановку за 100 рублей. Билеты на водный общественный транспорт продают на причалах, павильонах городского туристско-информационного бюро или на сайтах судоходных компаний.
Водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП на Невском проспекте.
Авария произошла ночью недалеко от Гостиного двора. Водитель BMW вылетел на встречную полосу и зацепил несколько машин, после чего попытался скрыться. Достоверной информации о ДТП и состоянии пострадавших пока не появлялось.
В пожаре в коммуналке на улице Марата погиб человек.
Ранним утром огонь охватил обстановку площадью 8 квадратных метров в трехкомнатной квартире. В комнате от отравления угарным газом погиб мужчина, который, по словам соседям, злоупотреблял алкоголем. О других пострадавших не сообщалось.
В Петербурге зарезали руководителя рабочего дома для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Убийцей оказалась одна из постоялиц, которая нарушила запрет на алкоголь, перебрала со спиртным и напала с ножом на одну из соседок. Женщину бросился защищать руководитель центра, он получил удар ножом в грудь и скончался на месте. Пострадавшую госпитализировали, нападавшую задержали. Возбуждено уголовное дело.
В пруду Яблоневого сада в Петербурге заметили мертвых уток.
Обездвиженных птиц в водоеме, расположенном на углу улиц Белградской и Турку, заметили местные жители. На поверхности воды лежали как минимум шесть уток. Одни горожане посчитали, что утки погибли, переев хлеба, которым их кормят посетители сада. Другие подумали, что птицы живы и просто отдыхают.
Коллаж: Piter.TV
Видео: Piter.TV; пресс-служба МВД; ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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