В Петербурге задержали банду телефонных мошенников

Они в этом году похитили не менее семи миллионов рублей.

Полиция пресекла деятельность "телефонных" мошенников, которые представлялись сотрудниками безопасности банка и похищали денежные средства граждан. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мошенники похитили не менее семи миллионов рублей с банковских карт под видом сотрудников служб безопасности банков. Были задержаны трое участников от 20 до 27 лет. По предварительным данным, следствие установило не менее 50 потерпевших.

Задержанные изобличены в том, что в период с января 2021 года они совершали хищения денежных средств с банковских счетов. Организатор – 21-летняя девушка. В отношении задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

На прошлой неделе "следователь" убедил пенсионерку перевести 5,5 млн на "безопасный счет".

Видео: МВД