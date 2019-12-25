"Следователь" убедил пенсионерку перевести 5,5 млн на "безопасный счет"

Он сообщил пенсионерке, что неизвестный по доверенности на ее имя пытался снять в банке ее деньги.

В полицию обратилась 73-летняя петербурженка, которую мошенники лишили 5,5 миллиона рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Пострадавшей позвонил мужчина, который представился следователем. Он сообщил пенсионерке, что неизвестный по доверенности на ее имя пытался снять в банке ее деньги. Чтобы обезопасить себя, петербурженке предложили перевести средства не безопасный счет.

Пожилая женщина так и поступила, лишившись 5,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 1,5 млн за спасение дочери от уголовного дела. По словам заявительницы, 27 июля ей на телефон позвонили неизвестные и рассказали, что ее дочь виновна в аварии, в которой пострадал человек. Пенсионерке пообещали замять дело за миллион рублей. Женщина передала указанную сумму посреднику. Спустя время мошенники потребовали еще 520 тысяч рублей, которые пострадавшая также отдала.

Фото: Piter.tv