В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 1,5 млн за спасение дочери от уголовного дела

Неизвестные сообщили женщине, что ее дочь виновна в аварии, в которой пострадал человек.

Вечером 28 июля в полицию Невского района Петербурга обратилась 72-летняя женщина и рассказала, что отдала мошенникам крупную сумму денег. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, 27 июля ей на телефон позвонили неизвестные и рассказали, что ее дочь виновна в аварии, в которой пострадал человек. Пенсионерке пообещали замять дело за миллион рублей. Женщина передала указанную сумму посреднику.

Спустя время мошенники потребовали еще 520 тысяч рублей, которые пострадавшая также отдала.

В ходе проверки было установлено, что преступники передвигались на автомобиле ВАЗ-2114. Стражи порядка установили владельца машины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы".

Ранее полиция задержала мужчину, который обманом получил от пенсионерки 31 тысячу рублей.

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