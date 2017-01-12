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Полиция задержала мужчину, который обманом получил от пенсионерки 31 тысячу рублей

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Подозреваемого нашли уже на следующий день.

Полиция задержала подозреваемого в краже 31 тысячи рублей из квартиры пенсионерки в переулке Каховского. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Преступник проник в квартиру в доме №7 утром 20-го июля. Он обманом получил деньги от пожилой женщины. Детали не раскрываются. В этот же день возбудили дело по статье "Мошенничество". 21-го июля подозреваемого задержали на улице Партизана Германа. Им оказался 22-летний молодой человек. 

Ранее Piter.TV рассказал о задержании мужчины, который подозревается в краже картины 11-летней давности. Полотно оценивают в 15 млн рублей. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: кража, мошенничество
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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