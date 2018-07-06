Укравшего картину в Петербурге за 15 млн рублей задержали в Москве

Инцидент произошел в апреле 2010 года.

В Москве задержали подозреваемого в краже картины в Петербурге в 2010 году. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В апреле 2010 года из офиса дома по Петровской набережной неизвестные похитили картину А. Беггрова "Зимняя панорама Петербурга", стоимостью 15 000 000 рублей.

В совершении данного преступления изобличен уроженец Азербайджана 1968 г.р., который скрылся от органов следствия 23 мая 2015 года и был объявлен в федеральный розыск.

Мужчину задержали 21 июля 2021 года в Москве и доставили инициатору розыска.

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