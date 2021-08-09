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Появилось видео с момента жесткого ДТП на Невском проспекте

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"БМВ" на скорости вылетел на встречную полосу.

Piter.TV получил видео с момента ДТП, которое пользователи соцсетей назвали "лютым замесом". Авария произошла в ночь с 8 на 9 августа на Невском проспекте у Елисеевского магазина. 

Водитель черного "БМВ" врезался выехал на встречную полосу и подбил белое авто, после чего проскользил вперед и столкнул еще в несколько машин, которые ожидали разрешающего сигнала светофора. Получился эффект "паровозика".

Официальной информации о пострадавших пока нет, но на месте были сотрудники скорой помощи. 

Видео: Piter.TV

Теги: встречное движение, дтп, невский проспект, паровозик
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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