Появилось видео с момента жесткого ДТП на Невском проспекте

"БМВ" на скорости вылетел на встречную полосу.

Piter.TV получил видео с момента ДТП, которое пользователи соцсетей назвали "лютым замесом". Авария произошла в ночь с 8 на 9 августа на Невском проспекте у Елисеевского магазина.

Водитель черного "БМВ" врезался выехал на встречную полосу и подбил белое авто, после чего проскользил вперед и столкнул еще в несколько машин, которые ожидали разрешающего сигнала светофора. Получился эффект "паровозика".

Официальной информации о пострадавших пока нет, но на месте были сотрудники скорой помощи.

Видео: Piter.TV