Водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП на Невском проспекте

Очевидцы рассказали, что "БМВ" протаранил несколько автомобилей на Невском проспекте.

Минувшей ночью в центре Петербурга произошла массовая авария, сообщили очевидцы в соцсетях. Автор публикации назвал произошедшее "лютым замесом".

Водитель BMW зацепил несколько машин, которые стояли на встречной полосе. Авария случилась недалеко от Гостиного двора.

4 или 5 машин. X5 на встречке. Вероятно, вылетел. Скорая не месте. отметил петербуржец

Достоверной информации по ДТП и пострадавшим пока нет, на кадрах видно, что к месту прибыла бригада скорой помощи. В комментариях горожане отметили, что виновник пытался скрыться.

Ранее мы писали, что на Аннинском шоссе задержали водителя, который пытался скрыться бегством.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте