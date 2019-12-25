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Водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП на Невском проспекте
Сегодня, 10:18
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Водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП на Невском проспекте

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Очевидцы рассказали, что "БМВ" протаранил несколько автомобилей на Невском проспекте.

Минувшей ночью в центре Петербурга произошла массовая авария, сообщили очевидцы в соцсетях. Автор публикации назвал произошедшее "лютым замесом". 

Водитель BMW зацепил несколько машин, которые стояли на встречной полосе. Авария случилась недалеко от Гостиного двора. 

4 или 5 машин. X5 на встречке. Вероятно, вылетел. Скорая не месте.

отметил петербуржец

Достоверной информации по ДТП и пострадавшим пока нет, на кадрах видно, что к месту прибыла бригада скорой помощи. В комментариях горожане отметили, что виновник пытался скрыться.

Ранее мы писали, что на Аннинском шоссе задержали водителя, который пытался скрыться бегством.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: авария, дтп, невский проспект
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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