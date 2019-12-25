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На Аннинском шоссе задержали водителя, который пытался скрыться бегством
Сегодня, 9:59
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На Аннинском шоссе задержали водителя, который пытался скрыться бегством

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В отношении мужчины составили административные протоколы по трем статьям.

Минувшей ночью полицейским пришлось побегать за мужчиной, который бросил машину и побежал, увидев инспекторов в Горелово. 

Как сообщает "Дорожный инспектор", 37-летний мужчина дождался, пока его беременная жена уснет, взял машину и поехал за вином. Горожанин выехал с территории СНТ, однако заметил машину ГИБДД. Решив не доезжать несколько метров до инспекторов, мужчина выбежал и надеялся скрыться. 

Полицейские догнали беглеца и выслушали странное объяснение поступку – про переход через железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Запах алкоголя дал понять, что мужчина неадекватен. 

Жителя Горелово задержали около полуночи на Аннинском шоссе у дома №76. В отношении него составили административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве, неповиновении и отказе от освидетельствования. Машину передали собственнице. 

Ранее мы писали, что угонщик умер от испуга "на деле" в Петербурге.

Фото: Дорожный инспектор / Вконтакте

Теги: мужчина пытался сбежать, петербург, погоня
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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