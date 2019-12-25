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Угонщик умер от испуга "на деле" в Петербурге
Сегодня, 9:48
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Угонщик умер от испуга "на деле" в Петербурге

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Хозяин авто шлепнул угонщика по ягодицам, а тот, вероятно, от неожиданности, испугался и погиб.

Минувшей ночью житель Петербурга обратился в полицию и сообщил, что возле его машины по улице Кораблестроителей угонщику, парню лет 20, стало плохо, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Мужчина рассказал, что на брелоке сработала сигнализация, он вышел, чтобы проверить, и увидел, как возле его " Митсубиши Паджеро 4" что-то делал неизвестный парень. Тогда заявитель подошел со спины и шлепнул угонщика ладонью по ягодицам, парень упал и больше не шевелился. Прибывшие медики и сотрудники полиции зафиксировали труп. Видимых телесных повреждений у умершего не обнаружили. Вероятно, парень скончался от испуга.

Личность погибшего пока не установлена. 

Ранее мы писали, что мужчина выстрелил в руку прохожего в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, скончался угонщик, угон
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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swfrooo123
Сегодня 10:01

Какой пугливый угонщик..))))..

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