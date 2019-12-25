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Мужчина погиб при пожаре в коммуналке на Марата
Сегодня, 8:21
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Мужчина погиб при пожаре в коммуналке на Марата

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По словам соседей, погибший злоупотреблял алкоголем.

Рано утром 9 августа в коммунальной квартире на улице Марата произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание в доме № 74 на улице Марата произошло около пяти утра. В трёхкомнатной квартире в комнате площадью 18 квадратных метров выгорела обстановка на площади 8 м2.

По предварительной информации, в результате пожара от отравления угарным газом погиб мужчина. По словам соседей, погибший злоупотреблял алкоголем.

На выходных в двухкомнатной квартире на улице Цимбалина загорелся холодильник. На месте работали 10 человек личного состава и две единицы спецтехники. Информация о пострадавших не поступала.

Фото: Piter.tv

Теги: коммуналка, марата
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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