В двухкомнатной квартире на улице Цимбалина загорелся холодильник

Пожар произошел в ночь на 7 августа.

В ночь на 7 августа в Невском районе произошел пожар в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 6 августа в 23:51. Пожар произошел в квартире дома №52 по улице Цимбалина. Позже спасатели выяснили, что в двухкомнатной квартире загорелся холодильник.

В 00:02 пожар удалось ликвидировать. На месте работали 10 человек личного состава и две единицы спецтехники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что пожар на Железноводской улице потушили 29 спасателей.

Фото: Piter.tv