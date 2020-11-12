  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В двухкомнатной квартире на улице Цимбалина загорелся холодильник
Сегодня, 9:03
47
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В двухкомнатной квартире на улице Цимбалина загорелся холодильник

0 0

Пожар произошел в ночь на 7 августа.

В ночь на 7 августа в Невском районе произошел пожар в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. 

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 6 августа в 23:51. Пожар произошел в квартире дома №52 по улице Цимбалина. Позже спасатели выяснили, что в двухкомнатной квартире загорелся холодильник. 

В 00:02 пожар удалось ликвидировать. На месте работали 10 человек личного состава и две единицы спецтехники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что пожар на Железноводской улице потушили 29 спасателей.

Фото: Piter.tv

Теги: квартира, пожа, улица цимбалина
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии