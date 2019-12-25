Пожар на Железноводской улице тушат 29 спасателей

Из-за угрозы распространения пожару присвоили ранг 1БИС.

В пятницу, 6 августа, около 13:02 на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в доме №13 на Железноводской улице.

По предварительной информации, в жилом доме виден открытый огонь из двух окон. Из-за угрозы распространения через 9 минут после поступления сигнала пожару присвоен ранг 1БИС. К ликвидации пожара привлекли 7 единиц техники и 29 человек личного состава.

Достоверной информации о пострадавших пока нет.

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Фото: Piter.tv