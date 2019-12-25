Дорожный конфликт с использованием биты в Гатчине обернулся уголовным делом

Полиция задержала мужчину, напавшего с битой на водителя, поцарапавшего его машину.

5 августа в конце дня полицейские Гатчины задержали мужчину, несколькими часами ранее напавшего с битой на водителя, задевшего во время езды его припаркованный автомобиль. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ - хулиганство с использованием предметов, используемых в качестве оружия. Вопрос об избрании меры пресечения решится в ближайшее время.

Конфликт, получивший столь далеко идущие последствия, произошел на Красносельском шоссе в Гатчине, когда 41-летний водитель на машине Skoda Rapid задел внедорожник Cadillac Escalade. Владелец последнего и использовал бейсбольную биту: при помощи орудия была повреждена "Шкода" и едва не был поврежден ее водитель, которому пришлось спасаться от нападавшего.

Ранее в Петербурге расклейщик рекламы напал на женщину, сделавшую ему замечание.

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