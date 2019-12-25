Расклейщик интимной рекламы напал на женщину на Ленсовета в ответ на замечание

На просьбу "не засирать город" женщина получила от незнакомца клеем из баллончика в лицо.

В Петербурге на улице Ленсовета произошел конфликт между местной жительницей и молодым мужчиной, который расклеивал объявления интимного характера. Об этом в социальных сетях рассказала родственница пострадавшей.

Молодой человек расклеивал объявления у дома №81 по улице Ленсовета. На просьбу "не засирать город" женщина получила от незнакомца клеем из баллончика в лицо. Пострадавшая обратилась к медикам и в полицию.

В комментариях большинство пользователей заступились за пострадавшую, но нашлась и немалая доля людей, которые посоветовали не мешать мужчине, потому что "это его работа".

В конце июля в Выборге зафиксировали факт незаконной расклейки объявлений в непредназначенных для этого местах. На этот раз гражданам предлагала свои услуги строительная бригада. Размещение объявлений, иных информационных материалов в местах, не установленных для этой цели, считается административным правонарушением. Максимальный размер штрафа может достигать 30 тысяч рублей

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Анна Карасёва)