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Расклейщик интимной рекламы напал на женщину на Ленсовета в ответ на замечание
Сегодня, 9:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Расклейщик интимной рекламы напал на женщину на Ленсовета в ответ на замечание

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На просьбу "не засирать город" женщина получила от незнакомца клеем из баллончика в лицо.

В Петербурге на улице Ленсовета произошел конфликт между местной жительницей и молодым мужчиной, который расклеивал объявления интимного характера. Об этом в социальных сетях рассказала родственница пострадавшей.

Молодой человек расклеивал объявления у дома №81 по улице Ленсовета. На просьбу "не засирать город" женщина получила от незнакомца клеем из баллончика в лицо. Пострадавшая обратилась к медикам и в полицию.

В комментариях большинство пользователей заступились за пострадавшую, но нашлась и немалая доля людей, которые посоветовали не мешать мужчине, потому что "это его работа".

В конце июля в Выборге зафиксировали факт незаконной расклейки объявлений в непредназначенных для этого местах. На этот раз гражданам предлагала свои услуги строительная бригада. Размещение объявлений, иных информационных материалов в местах, не установленных для этой цели, считается административным правонарушением. Максимальный размер штрафа может достигать 30 тысяч рублей

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Анна Карасёва)

Теги: ленсовета, реклама
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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