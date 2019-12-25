В Петербурге запустили общественный транспорт на воде

Теплоход останавливается на шести причалах.

В Петербурге запустили новый кольцевой маршрут на воде. Теплоходы будут курсировать ежедневно с 11:00 до 19:00 каждые полчаса. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма.

Теплоход делает шесть остановок на 2-3 минуты, на каждой из них можно выйти: Петропавловская крепость – Мытнинская набережная, Летний сад, Петровская набережная, Арсенальная набережная, Кунсткамера, Адмиралтейство.

Общая продолжительность маршрута составляет 1,5 часа. "Невский маршрут" выполняет функции общественного транспорта, поэтому вы можете проехать всего несколько остановок и выйти или даже одну. Стоимость одной составит 100 рублей, а всего маршрута — 700 рублей. Для детей и льготников есть скидка.

Приобрести билеты можно на причалах, сайтах судоходный компаний или в павильонах петербургского туристско-информационного бюро.

Также в этом году был запущен маршрут до парка "Остров фортов" в Кронштадте и межрегиональный маршрут "Путь Петра Великого" в крепость Орешек.

Фото: Piter.TV