В пруду Яблоневого сада в Петербурге заметили мертвых уток

Птицы плавали на поверхности и не двигались.

В Яблоневом саду во Фрунзенском районе заметили мертвых уток. Петербуржец поделился кадрами с места в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте" 8-го августа.

В пруду на поверхности воды лежали как минимум 6 птиц. Пользователи начали выдвигать версии о том, почему утки погибли. Некоторые предположили, что это могло быть из-за хлеба, которыми посетители сада кормят птиц, но который на самом деле для них вреден. По мнению других, они могут быть живы, просто отдыхают.

Напомним, Яблоневый сад находится на углу Белградской улицы и улицы Турку.

Ранее Piter.TV показал, как на проспекте Обуховской Обороны мужчина в очках помог семейству уток покинуть дорогу.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Николай Демьянков