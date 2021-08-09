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В пруду Яблоневого сада в Петербурге заметили мертвых уток

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Птицы плавали на поверхности и не двигались.

В Яблоневом саду во Фрунзенском районе заметили мертвых уток. Петербуржец поделился кадрами с места в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте" 8-го августа.

В пруду на поверхности воды лежали как минимум 6 птиц. Пользователи начали выдвигать версии о том, почему утки погибли. Некоторые предположили, что это могло быть из-за хлеба, которыми посетители сада кормят птиц, но который на самом деле для них вреден. По мнению других, они могут быть живы, просто отдыхают.

Напомним, Яблоневый сад находится на углу Белградской улицы и улицы Турку.

Ранее Piter.TV показал, как на проспекте Обуховской Обороны мужчина в очках помог семейству уток покинуть дорогу. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Николай Демьянков

Теги: мертвые утки, природа, яблоневый сад
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Панин Александр
Сегодня 9:54

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