Что произошло в Петербурге 8 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 9 июля.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 9 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Роспотребнадзор не советует купаться в водоемах Петербурга.

Из рек и озер города, а также из Финского залива взяли пробы воды. Результаты анализов показали, что водоемы не соответствуют нормам по санитарно-химическим, паразитологическим и микробиологическим показателям, а значит непригодны для плавания. Специалисты отметили, что купание в таких местах может быть небезопасно для здоровья.

Автомобиль сбил лося на Мурманском шоссе.

ДТП произошло в темное время суток, животное выбежало на трассу неожиданно, и водитель не успел затормозить. Лось погиб на месте от полученных травм, водитель и пассажир остались целы, хотя их машина помялась.

Профессор предупредила об опасных последствиях COVID-19 для подростков.

По словам доктора медицинских наук Сусанны Харит, спустя 1-2 месяца после болезни у детей развивается мультисистемный воспалительный синдром, который может довести до кардиореанимации. Вирус "дельта", по словам медика, дает большую заболеваемость малышей и подростков. Оперативная вакцинация, сказала Харит, поможет поставить барьер быстроте мутаций вируса.

К слову, Петербург поставил абсолютный рекорд по суточной вакцинации от коронавируса – за среду прививку сделали 28 349 человек.

На Малой Балканской улице полыхал гараж у дома №40 корпус 4.

Кирпичная постройка с автомобилем внутри выгорела полностью. Пожар был довольно сильным, к его ликвидации привлекли 10 огнеборцев и две единицы техники. Причины возгорания пока не установлены, никто из людей не пострадал.

Кавказец украл у мужчины смартфон, не выходя из салона автомобиля.

Кража произошла ранним утром на набережной канала Грибоедова. По словам пострадавшего, к нему подъехал автомобиль, и сидевший в машине мужчина кавказской внешности поинтересовался, знает ли петербуржец приемы самбо. После этого кавказец потянул прохожего за руку и шорты и вытянул из кармана iPhone 11. Пропажу мужчина заметил после пропажи музыки в наушниках. Автомобиль к тому моменту уже скрылся.

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен ввести наказание для горожан в безрукавных майках, шортах и шлепанцах.

Милонов считает, что такой внешний вид непозволителен для культурной столицы, и заявил, что в городе есть свои правила поведения и рекомендации по внешнему виду. Ходящих в "неприличном" виде петербуржцев парламентарий предложил привлекать к административной ответственности.

Омбудсмен Петербурга попросил не нарушать права Максима Резника.

Александр Шишлов вступился за депутата, который не может подать документы на участие в выборах в ЗакС. Причиной затруднений для Резника стал запрет следователя покидать квартиру, однако это, по словам омбудсмена, нарушает одну из статей Конституции о праве участвовать в выборах. Уполномоченный попросил СК и прокуратуру восстановить избирательные права Резника.

Депутата обвиняют в незаконном приобретении наркотиков, но Резник считает дело сфабрикованным.

Утром в канале Грибоедова утонул мужчина.

К спасателям обратился знакомый погибшего. По его словам, мужчина нырнул в воду и больше не выплыл. Тело утонувшего водолазы нашли спустя час, оно находилось в трех метрах от берега и на глубине трех метров. На вид утонувшему 45 лет.

Фото: Piter.TV

Видео: Telegram / Мегаполис; Piter.TV