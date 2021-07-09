Милонов хочет ввести наказание за ношение коротких шорт в Петербурге

Депутат напомнил, что Петербург является городом-музеем.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что петербуржцев, которые ходят по городу с "голыми подмышками" и в открытых тапках, нужно привлекать к административной ответственности. Своим мнением он поделился с "Петербургским дневником".

В культурной столице есть определенные правила поведения: запрет на некоторые действия и рекомендации по внешнему виду. То, что позволительно на променаде в южных городах, непозволительно в Петербурге. Виталий Милонов, депутат ГД.

Парламентарий считает, что неприлично ходить в майке без рукавов с обнаженными подмышками, шортах выше колена и в резиновых шлепанцах. По его мнению, штрафовать граждан преждевременно, но внести соответствующую статью в КоАП все же можно было бы.

Ранее за голый торс петербуржцев отругал Михаил Боярский.

Фото: Twitter / Виталий Милонов