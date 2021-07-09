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Милонов хочет ввести наказание за ношение коротких шорт в Петербурге
Сегодня, 14:07
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Милонов хочет ввести наказание за ношение коротких шорт в Петербурге

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Депутат напомнил, что Петербург является городом-музеем.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что петербуржцев, которые ходят по городу с "голыми подмышками" и в открытых тапках, нужно привлекать к административной ответственности. Своим мнением он поделился с "Петербургским дневником".

В культурной столице есть определенные правила поведения: запрет на некоторые действия и рекомендации по внешнему виду. То, что позволительно на променаде в южных городах, непозволительно в Петербурге.

Виталий Милонов, депутат ГД. 

Парламентарий считает, что неприлично ходить в майке без рукавов с обнаженными подмышками, шортах выше колена и в резиновых шлепанцах. По его мнению, штрафовать граждан преждевременно, но внести соответствующую статью в КоАП все же можно было бы. 

Ранее за голый торс петербуржцев отругал Михаил Боярский. 

Фото: Twitter / Виталий Милонов

Теги: дресс-код, милонов, раздетые люди
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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