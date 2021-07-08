Боярский попросил горожан не ходить в Петербурге в шлепках и шортах

Актер считает, что нагота идет только 10% людей.

Артист Михаил Боярский призвал петербуржцев и гостей города, которые не могут в жару выходить из дома нераздетыми, оставаться в квартирах. Комментарий на тему дресс-кода в жаркую погоду он дал "Петербургскому дневнику".

Актер и певец напомнил, что Петербург — это не курорт, а культурная столица. Он привел в пример военных и моряков, которые никогда бы не вышли в плавках и шортах. Кроме того, ни в Северной столице, ни за рубежом Боярский не видел ни одного "раздетого" памятника.

Тем, кто не может не раздеваться, артист посоветовал не выходить на улицу и сидеть дома под холодным душем. "Если хочешь быть красивым — терпи", — подытожил Михаил Боярский.

Ранее людей, оголяющихся в жару, критиковал депутат Виталий Милонов.

Фото: Фото: Instagram / boyarskiy_official