Милонов раскритиковал людей, оголяющихся в жару в центре Петербурга

Он считает, что это вопрос не в температуре, а в голове и культуре человека.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в эфире "Открытой студии" на телеканале "78" раскритиковал людей, которые оголяются в жару в центре Петербурга. Он заявил, что легкая одежда как раз может защитить от перегрева.

Если какой-то житель прекрасного Мурино или еще чего-то, приезжающий сюда (в центр города — прим. Ред.), захотел оголиться, как у себя на "заимке", это вопрос не в температуре, а в голове, в культуре человека. Отметил Милонов

Депутат считает, что какие-то вещи недопустимы. Однако решать вопрос культуры нужно не с помощью дубинки, а прививать людям неприязнь к подобному [оголенному] виду.

Человек сам ощутит себя петербуржцем. Он поймет, что не он привез свою деревню в город, а деревня растворяется под невидимыми лучами Растрелли и Монферрана. Заявил депутат

В то же время Милонов оправдал детей, купающихся в фонтанах. По его словам, дети – это святое.

Такая жара анормальная – простите ради Бога вы этих детей. Заключил он

Ранее Боярский раскритиковал раздетых в жару петербуржцев.

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