Боярский раскритиковал раздетых в жару петербуржцев

Артист заявил, что в культурном городе нельзя ходить как на пляже.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский раскритиковал петербуржцев, которые раздеваются в жару и ходят в таком виде по городу. В эфире шоу "Вечерний Ургант" он заявил, что Петербург – это культурный город, и здесь нельзя ходить как на пляже.

Приезжайте к нам на курорт, в Петербург, у нас здесь хорошо. Что меня раздражает — все ходят в плавках, женщины — в бюстгальтерах. Это столичный город, культурный город, здесь не ходят как на пляже! Отметил Михаил Боярский

Ранее специалисты "Водоканала" попросили петербуржцев не купаться в фонтанах. Внутри фонтанных чаш находятся электрические кабели, насадки, светильники и коллекторы распределения воды, из-за которых можно получить травмы.

Фото: кадр из программы "Вечерний Ургант"