  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Специалисты "Водоканала" рассказали петербуржцам, почему опасно купаться в городских фонтанах
Сегодня, 16:10
138
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Специалисты "Водоканала" рассказали петербуржцам, почему опасно купаться в городских фонтанах

0 0

В Петербурге по-прежнему держится аномальная жара.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" объяснили, почему опасно купаться в городских фонтанах. В понедельник, 21 июня, в пресс-службе организации рассказали, что внутри фонтанных чаш находятся электрические кабели, насадки, светильники и коллекторы распределения воды из-за которых жители смогут запросто получить травмы. 

Также купание в фонтанах негигиенично, поскольку в них попадает грязь и пыль. При высокой температуре воздуха в фонтане возможно размножение микроорганизмов. 

Более того, из-за купающихся чаще всего происходят неполадки в фонтанах. После водные сооружения либо необходимо отправить на ремонт, либо временно вывести из эксплуатации. Специалисты добавили, что мусор также приводит к поломке фонтана. 

Ранее мы писали, что петербурженку возмутили купающиеся в фонтане Летнего сада дети.

Фото: Piter.tv

Теги: гуп водоканал петербурга, фонтаны
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии