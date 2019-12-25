Специалисты "Водоканала" рассказали петербуржцам, почему опасно купаться в городских фонтанах

В Петербурге по-прежнему держится аномальная жара.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" объяснили, почему опасно купаться в городских фонтанах. В понедельник, 21 июня, в пресс-службе организации рассказали, что внутри фонтанных чаш находятся электрические кабели, насадки, светильники и коллекторы распределения воды из-за которых жители смогут запросто получить травмы.

Также купание в фонтанах негигиенично, поскольку в них попадает грязь и пыль. При высокой температуре воздуха в фонтане возможно размножение микроорганизмов.

Более того, из-за купающихся чаще всего происходят неполадки в фонтанах. После водные сооружения либо необходимо отправить на ремонт, либо временно вывести из эксплуатации. Специалисты добавили, что мусор также приводит к поломке фонтана.

Ранее мы писали, что петербурженку возмутили купающиеся в фонтане Летнего сада дети.

Фото: Piter.tv