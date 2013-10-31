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Пожар во Фрунзенском районе тушат 10 спасателей
Сегодня, 13:00
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Пожар во Фрунзенском районе тушат 10 спасателей

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По предварительным данным, на территории горит гараж.

В пятницу, 9 июля, в 12:40 на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре на Малой Балканской улице во Фрунзенском районе. По предварительной информации, пожар начался в гараже у дома №40к4. 

Причины возгорания пока неизвестны. Сведений о пострадавших не поступало. Вероятно, возгорание довольно сильное, поскольку к ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

UPD на 13:35: выгорел кирпичный, размером 2,5х6 метров гараж, с находящимся в нём автомобилем. В 13:20 пожар ликвидировали.

Часом ранее, в 12:16, сообщили о пожаре на Цитадельском шоссе в Кронштадте. Спасатели оперативно справились с огнем, эвакуирована хозяйка квартиры. 

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, пожар, фрунзенский район
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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