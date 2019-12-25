Из пожара на Цитадельском шоссе эвакуировали хозяйку квартиры

В результате пожара выгорела кухня в однокомнатной квартире.

Из горящей квартиры на Цитадельском шоссе в Кронштадте эвакуировали женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №45/12 поступило 9-го июля в 12:16. В однокомнатной квартире загорелась кухня. В огне оказались 10 кв. метров площади. В 12:38 с пламенем удалось справиться.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Фото: Piter.TV