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Из пожара на Цитадельском шоссе эвакуировали хозяйку квартиры
Сегодня, 12:52
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Из пожара на Цитадельском шоссе эвакуировали хозяйку квартиры

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В результате пожара выгорела кухня в однокомнатной квартире.

Из горящей квартиры на Цитадельском шоссе в Кронштадте эвакуировали женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №45/12 поступило 9-го июля в 12:16. В однокомнатной квартире загорелась кухня. В огне оказались 10 кв. метров площади. В 12:38 с пламенем удалось справиться.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. 

Ранее Piter.TV показал, как у петербуржцы украли дорогостоящий смартфон в центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, эвакуация
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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