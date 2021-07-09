Профессор предупредила об опасных последствиях COVID-19 для подростков

Осложнения проявляются через 1-2 месяца после выздоровления.

Дети и подростки переносят коронавирус зачастую незаметно, но через 1-2 месяца у некоторых появляются тяжелые осложнения. Об этом рассказала "Петербургскому дневнику" заведующая научно-исследовательским отделом вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии Детского научно-клинического центра инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук, профессор Сусанна Харит.

У них появляются тяжелейшие осложнения, которые назвали детским мультисистемным воспалительным синдромом. Осложнения – вплоть до кардиореанимации, и, к сожалению, вирус "дельта" дает большую заболеваемость детей. Об этом уже написали англичане, американцы. Сусанна Харит, профессор

Специалист пояснила, что именно из-за мутации вируса возросла заболеваемость среди детей и подростков.

Сусанна Харит также объяснила, почему подросткам дают половинную дозу вакцины.

Так мы прививаем детей от гепатита, например – так же ровно вполовину. Это стандартный подход для многих вакцин. Сусанна Харит, профессор

Медик в очередной раз напомнила, что, если мир привьется очень быстро, то появится определенный барьер быстроте мутаций.

На сегодня это единственный специфический вариант, который может поставить барьер инфекции. Сусанна Харит, профессор

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Фото: Piter.tv