Врачи: жара спровоцировала рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Причина – люди стали больше проводить время на улицах и в общественных местах.

Аномальная жара спровоцировала рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Об этом медики рассказали на пресс-конференции в ТАСС.

По словам заведующей пятым отделением Госпиталя для ветеранов войн, врач-кардиолог высшей категории Наталии Березиной, в жаркую погоду вирус стал распространяться быстрее. Поскольку люди стали больше проводить время на улицах и в общественных местах. Медик отмечает, что многие петербуржцы думают, что ультрафиолет способен "убить" коронавирус. По словам Березиной, данное мнение – заблуждение.

Также из-за аномальной жары в Петербурге выросло число госпитализаций с алкогольным отравлением. По словам медиков, в жаркую погоду усиливается токсическое воздействие алкоголя на человека. Поскольку из-за жары человек в состоянии алкогольного опьянения может потерять сознание или перегреться.

Фото: Piter.tv