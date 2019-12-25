В жаркую погоду усиливается токсическое воздействие алкоголя на человека.

Из-за жары в Петербурге выросло число госпитализаций с алкогольным отравлением. Об этом "Невским Новостям" рассказали специалисты В НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

По словам медиков, в жаркую погоду усиливается токсическое воздействие алкоголя на человека. Поскольку из-за жары человек в состоянии алкогольного опьянения может потерять сознание или перегреться.

Медики напомнили, что из-за высокой температуры воздуха человек теряет большое количество воды. Ранее сотрудники МЧС рассказали, что в жаркую погоду человек должен пить много воды, даже если ему не хочется.

Фото: Piter.tv