Роспотребнадзор не советует купаться в водоемах Петербурга

Пробы воды показали, что купаться в городских водоемах нельзя.

В пятницу, 9 июля, пресс-служба Роспотребнадзора поделилась итогами исследования проб воды из водоемов Петербурга. Как оказалось, что 24 городских пляжа непригодны для купания.

За прошедшую неделю было отобрано 168 проб воды. Специалисты проверили их на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Все водные акватории, начиная Суздальскими озерами и заканчивая Финским заливом, не пригодны для плавания, поскольку не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Горожанам не советуют купаться в зонах рекреации города, это может быть опасно для здоровья.

Ранее мы писали, что совсем недавно для купания было отобрано 15 пляжей.

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