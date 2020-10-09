Что произошло в Петербурге 7 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 7 октября.

Что произошло в Петербурге в четверг, 7 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Блогеру Юрию Хованскому вновь продлили арест.

Блогер, обвиняемый в оправдании терроризма, останется под стражей до 8 ноября. Причиной для задержания Хованского стала песня "Норд-Ост" годичной давности, в ней блогер глумился над жертвами теракта на Дубровке в 2002 году. Блогера включили в список террористов и экстремистов, Хованский признал свою вину.

Недалеко от "Ладожской" загорелся ангар на площади 800 "квадратов".

Пожар, вспыхнувший в ангаре на Партизанской улице, 23/2, тушили по повышенному уровню опасности. Сведения о пострадавших не поступали, угрозу распространения огня на припаркованные рядом автомобили сняли. Причина пожара пока не известна.

СПбГУ отчислил студента, который предлагал участвовать в фальсификациях на выборах.

Третьекурсник факультета политологии Владислав Дубровский предлагал в соцсетях "поработать на выборах 17-19 сентября". В ходе хитрой схемы нужно было "немного пофальсифицировать" и поставить галочки за депутата Александра Ржаненкова. Студента отчислили за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся вуза, хотя сам Дубровский утверждал, что ситуация с подработкой просто пранк.

Также в СПбГУ лишился должности первого замдекана экономического факультета доцент Юрий Гузов. Мужчина резко высказался в адрес студентов-волонтеров, назвав их убогими.

Полиция задержала подозреваемого в ограблении булочной на Будапештской.

Неизвестный вошел в булочную около полуночи и, угрожая продавцу ножом, забрал выручку из кассы. Полиция поймала злоумышленника по горячим следам, вором оказался ранее судимый 33-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело о разбое.

В Левашово может появиться новый завод по переработке мусора.

Проектом в Выборгском районе займется компания "Невский экологический оператор", по совместительству региональный оператор. Под размещение предприятия предлагают участки на Гостилицком шоссе и Петро-Славянке и участки, переданные ранее ООО "Левашово. Мусоропереработка. Проект".

Нефролог Александр Земченков останется под стражей, несмотря на решение городского суда.

Врач обвиняется в убийстве бывшей супруги, преступление было совершено еще 11 лет назад. Потерпевший пообещал, что будет требовать для нефролога пожизненного лишения свободы, если его вину докажут. На данный момент суд направил материалы дела на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений.

Петербуржец отработает 200 часов за лживый ролик о вакцине.

Мужчину признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан. Горожанин опубликовал на YouTube видеоролик, в котором говорилось, что вакцина от коронавируса призвана сократить население, а ее применение приведет к смерти в течение нескольких месяцев. Обвиняемый признал вину.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / Ладожская рулит / Красногвардейский р-н / Роман Комаров; МВД; Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга