Подозреваемого в ограблении булочной на Будапештской задержали

Мужчина, угрожая ножом продавцу, открыл кассу, забрал выручку 1800 рублей.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на булочную. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Фрунзенского района 5 октября около 23:50 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина вошел в помещение булочной, расположенной в продуктовом магазине, и угрожая ножом продавцу, открыл кассу, забрал выручку 1800 рублей, после чего с места преступления скрылся.

По подозрению в совершении нападения задержали 33-­летнего ранее судимого мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

В начале сентября в Кудрово неизвестный под угрозой пистолета ограбил банк на 1,5 млн рублей.

Видео: МВД