СПбГУ отстранил первого замдекана, который назвал "убогими" студентов-волонтеров  

На его место назначен другой доцент.

СПбГУ отстранил от исполнения обязанностей первого замдекана экономического факультета, доцента Юрия Гузова. Об этом говорится в ответе проректора по организации работы с персоналом Владимира Еремеева в виртуальной приемной вуза.

Поводом для такого решения стало резкое высказывание Гузова в адрес студентов-волонтеров. До руководства вуза дошли скрины переписки из официальной системы СПбГУ для дистанта – msteams. На вопрос студента о практике доцент ответил: "Нормальные люди идут в переписчики, убогие – в волонтеры, саботажники ждут отчисления".

Предположительно "убогими" Гузов назвал студентов, которые не могут быть официально трудоустроены в Петростат для участия в переписи населения, так как получают социальные выплаты. Если они будут получать зарплату за работу переписчика, то выплаты им начисляться не будут. Поэтому таким студентам рекомендуют быть волонтерами.

Вместо Гузова на должность первого замдекана назначили другого доцента Виктора Титова.

Ранее суд признал законным отчисление студентки журфака СПБГУ, работавшей в "Команде 29".

Фото: Piter.TV