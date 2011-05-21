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СПбГУ отчислил студента, который предлагал участвовать в фальсификациях на выборах
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СПбГУ отчислил студента, который предлагал участвовать в фальсификациях на выборах

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Молодой человек утверждал, что это был пранк.

Санкт-Петербургский государственный университет отчислил студента направления "Политология", который предлагал за деньги принять участие в голосовании на прошедших выборах. Об этом 6-го октября сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Университета.

Третьекурсника Владислава Дубровского отчислили за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся вуза. Среди них — следование общепринятым моральным и этическим нормам. 

Изначально в университете говорили о том, что в деле будут разбираться правоохранительные органы, а политические взгляды находятся вне компетенции вуза. Комиссия по этике СПбГУ осудила действия Дубровского. Позже его дело рассматривала дисциплинарная комиссия. Молодой человек утверждал, что это был просто пранк. 

Напомним, Дубровский распространял в "ВКонтакте" сообщение о том, что нужно будет поработать на выборах 17-19 сентября. Тех, кто заинтересовывался, он переадресовывал к другому студенту — Владимиру Кукелю. Он учится в другом вузе. В разговоре с журналисткой "DOXA" Кукель рассказал, что нужно будет "немного пофальсифицировать" и поставить галочки в бюллетенях за Александра Ржаненкова.

Фото: Piter.TV

Теги: пранк, спбгу, фальсификация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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