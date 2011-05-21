СПбГУ отчислил студента, который предлагал участвовать в фальсификациях на выборах

Молодой человек утверждал, что это был пранк.

Санкт-Петербургский государственный университет отчислил студента направления "Политология", который предлагал за деньги принять участие в голосовании на прошедших выборах. Об этом 6-го октября сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Университета.

Третьекурсника Владислава Дубровского отчислили за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся вуза. Среди них — следование общепринятым моральным и этическим нормам.

Изначально в университете говорили о том, что в деле будут разбираться правоохранительные органы, а политические взгляды находятся вне компетенции вуза. Комиссия по этике СПбГУ осудила действия Дубровского. Позже его дело рассматривала дисциплинарная комиссия. Молодой человек утверждал, что это был просто пранк.

Напомним, Дубровский распространял в "ВКонтакте" сообщение о том, что нужно будет поработать на выборах 17-19 сентября. Тех, кто заинтересовывался, он переадресовывал к другому студенту — Владимиру Кукелю. Он учится в другом вузе. В разговоре с журналисткой "DOXA" Кукель рассказал, что нужно будет "немного пофальсифицировать" и поставить галочки в бюллетенях за Александра Ржаненкова.

Фото: Piter.TV