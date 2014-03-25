Нефролог Земченков останется под стражей, несмотря на решение городского суда

Потерпевший просил отпустить обвиняемого и избрать ему домашний арест.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел жалобы сторон на продление ареста нефрологу Александру Земченкову, который обвиняется в убийстве бывшей супруги. Об этом 7-го октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Земченков не стал участвовать в судебном заседании. Адвокаты просили избрать обвиняемому домашний арест по месту регистрации. Потерпевший сказал о том, что он не защищает и не обвиняем Земченкова: ему нужна правда. Если следствие докажет, что мужчина виноват, то он будет требовать пожизненного лишения свободы, а если нет — то пусть находится под домашним арестом.

В результате суд отменил постановление Октябрьского районного суда и направил материалы дела на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений.

Ранее Piter.TV рассказывал подробно о деле. Женщина была убита 11 лет назад, но активнее его стали расследовать после поручения Бастрыкина.

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга