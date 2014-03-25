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Нефролог Земченков останется под стражей, несмотря на решение городского суда
Сегодня, 14:50
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Нефролог Земченков останется под стражей, несмотря на решение городского суда

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Потерпевший просил отпустить обвиняемого и избрать ему домашний арест.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел жалобы сторон на продление ареста нефрологу Александру Земченкову, который обвиняется в убийстве бывшей супруги. Об этом 7-го октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Земченков не стал участвовать в судебном заседании. Адвокаты просили избрать обвиняемому домашний арест по месту регистрации. Потерпевший сказал о том, что он не защищает и не обвиняем Земченкова: ему нужна правда. Если следствие докажет, что мужчина виноват, то он будет требовать пожизненного лишения свободы, а если нет — то пусть находится под домашним арестом. 

В результате суд отменил постановление Октябрьского районного суда и направил материалы дела на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений. 

Ранее Piter.TV рассказывал подробно о деле. Женщина была убита 11 лет назад, но активнее его стали расследовать после поручения Бастрыкина. 

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: земченков, нефролог, убийство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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